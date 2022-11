Juventus | Agnelli | Dimissioni concordate con John Elkann Intanto pronta la richiesta di rinvio a giudizio

È pronta in Procura a Torino la richiesta di rinvio a giudizio nell'inchiesta sui conti della. Il provvedimento riguarda Andreae quasi tutte le altre persone (16, compresa la società come persona giuridica) che nelle scorse settimane avevano ricevuto l'avviso di chiusura ...Fatti L'umiliazione finale delladi Andreache John Elkann meditava da sempre Giorgio Meletti ©È pronta in procura a Torino la richiesta di rinvio a giudizio nell'inchiesta sui conti della Juventus. Il provvedimento riguarda Andrea Agnelli e quasi tutte le altre persone che nelle scorse settima ...La Procura di Torino è pronta: a breve la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Agnelli Dopo gli sviluppi degli ultimi giorni, è pronta in procura a Torino la richiesta di rinvio a giudizio nell’i ...