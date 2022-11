Inchiesta bilanci | Juve | “Contestazioni Procura non paiono fondate”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) (Adnkronos) – “Ledellanon” e “ogni sanzione sportiva risulterebbe del tutto infondata”. Lantus, con una nota sul proprio sito, ribadisce la propria linea di difesa nell’delladi Torino suidel club. La società interviene per replicare ad articoli che prefigurano sanzioni in ambito sportivo, con un range di provvedimenti che varia per severità. In un clima che sui social richiama quello di calciopoli, laprende la parola “in riferimento a quanto riportato da alcuni organi di stampa – nel pieno rispetto della magistratura e degli organismi regolatori del mercato, e pur ribadendo la massima fiducia nelle autorità giudicanti”. “A seguito dell’avvio del ...

La Juventus, con una nota sul proprio sito, ribadisce la propria linea di difesa nell'della procura di Torino suidel club. La società interviene per replicare ad articoli che ...È pronta in procura a Torino la richiesta di rinvio a giudizio nell'sui conti della Juventus. Il provvedimento riguarda Andrea Agnelli e quasi tutte le altre ...contabile adottato nei...quella per i falsi in bilancio, sulla quale non ha riverberi il ripianamento odierno dei conti. Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Milano e della Lombardia iscriviti gratis alla newsletter di ...È pronta in procura a Torino la richiesta di rinvio a giudizio nell'inchiesta sui conti della Juventus ... «il trattamento contabile adottato nei bilanci rientra tra quelli consentiti dagli ...