(Di mercoledì 30 novembre 2022) Si è ritirato a settembre, ma la sua voglia di tennis è rimasta intatta. E come potrebbe essere altrimenti? Il mondo non vede l'ora di rivedere in azione Roger, 41 anni, e anche lui scalpita. ...

La Gazzetta dello Sport

... "Voglio andare a giocare in luoghi dove non sono mai stato e ringraziare i fansmi hanno supportato durante tutta la mia carriera, non desidero altro - ha detto- . La mia intenzione è ..."Io Djokovic eci siamo spronati continuamente e ciò ha fatto sìpotessimo rimanere a lungo ad alti livelli. Nell'arco della mia carriera mi hanno fatto capirenon stavo mai dando ... Federer, che nostalgia: "Vorrei fare esibizioni ma il ginocchio non è pronto" A Tokyo per un evento dello sponsor, ha raccontato quanto il tennis gli manchi. E intanto è tornato a Wimbledon ...Ecco la novità di Roger Federer La Mercedes di Roger Federer va all’asta e si tratta di un modello piuttosto particolare. Non è un mistero che il campione svizzero sia legato da tanti anni all’azienda ...