Calciomercato Roma | l’agente di Bereszynski non chiude

Blazej Telichowski, agente di Bartosz, ha confermato le voci sul possibile trasferimento alladel terzino della Sampdoria. Ecco le sue dichiarazioni a Report from Qatar. DICHIARAZIONI – «Le partite della Polonia al Mondiale sono seguite da grandi club come lae penso chesia su qualche taccuino. Sta facendo molto bene con il "Mourinho polacco", quindi farebbe bene anche con quello portoghese. Non c'è bisogno che io smentisca, perché è di pubblico dominio. Dirò questo: è una delle possibilità».