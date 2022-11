Calciomercato Milan – Bennacer come Theo Hernandez | ecco la richiesta

Commenta per primo Il Lecce è molto soddisfatto del rendimento di Lorenzo Colombo, protagonista di 3 gol in questa prima parte di stagione. Il club salentino ha già deciso che lo riscatterà dalper 2,5 milioni mentre il controriscatto è fissato a 3,5.Commenta per primo Sergiño Dest è stato uno dei grandi protagonisti degli USA in questa prima parte del Mondiale. Il terzino di proprietà del Barcellona, ma in prestito al, ha trovato l'assist più giovane della competizione per Pulisic contro l'Iran. E ora Maldini e Massara studiano una nuova strategia per acquisire le sue prestazioni a titolo definitivo dal ...Il Lecce è molto soddisfatto del rendimento di Lorenzo Colombo, protagonista di 3 gol in questa prima parte di stagione. Il club salentino ha già deciso che lo ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...