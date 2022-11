Torino | così la città svende i beni pubblici ai privati 2

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 novembre 2022) Continua da qui Il Giardino Artiglieri di Montagna A fianco del Palazzo di Giustizia c’è una bell’area verde: il Giardino Artiglieri di Montagna. O per meglio dire: ci sarà ancora per poco. Dietro il giardino c’era e ci sono ancora le vestigia della Westinghouse, fabbrica che realizzava freni e pezzi di ricambio per vagoni e motrici, nell’epoca d’oro dellaindustriale. La vicenda che ci occupa comincia nel 2002 quando l’archistar Mario Bellini vinse un concorso internazionale indetto dal Comune diper la realizzazione di un faraonico complesso architettonico in questa area. Doveva esserci una biblioteca, la più grande d’Europa, un centro culturale e un teatro. Costo, solo del progetto, 16,5 milioni di euro. Poi arrivarono la stretta di Tremonti sui Comuni, l’indebitamento per le Olimpiadi ma anche l’indebitamento con i derivati, fatto sta ...