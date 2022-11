Oriana Marzoli riceve un messaggio di supporto dai fan | la reazione della VIP

La puntata scoppiettante del GF Vip che ha visto nell'occhio del ciclone Antonino Spinalbese eha generato grandi reazioni anche tra chi sta osservando dall'esterno tutta la situazione.E allora ecco che dopo quanto accaduto tra Antonino Spinalbese ,e 'le altre donne', anche Anna Pettinelli , conduttrice radiofonica, opinionista e conduttrice televisiva, si è ...Continuano a volare aerei sulla Casa e anche per il sesto aereo della giornata si tratta di una prima volta. “ORI 6 LUCE X NOI ITA & SPA_FAN” recita il messaggio indirizzato ad Oriana Marzoli da p ...Sonia ha criticato le parole che Cristina Quaranta ha usato per difendere Oriana Marzoli e per attaccare Antonino Spinalbese.