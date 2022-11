Numero assistenza INPS non funzionante nei primi giorni di novembre ma c’è un perché

Leggi su optimagazine

(Di martedì 29 novembre 2022) Non sono pochi coloro che fanno ricorso al, cioè al contact center dell’ente previdenziale per ottenere supporto per i pià svariati motivi. Il recapito di riferimento da linea fissa è 803 164, mentre da smartphone il recapito è lo 06 164 164. Ebbene, entrambi i canali, neissimidinon saranno funzionanti ma non si tratterà di un vero e proprio down tecnico. Semmai, di un passaggio propedeutico al miglioramento del servizio di ascolto, poi attivo dal successivo 5 dicembre. Tramite uno specifico comunicato stampa, è stato proprio l’ente previdenziale ad avvisare tutti i cittadini italiani del fatto che ilappunto non sarà attivo da giovedì 1 dicembre e fino a ...