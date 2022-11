Nessun segnale Sergio Mattarella | che assist alla Meloni

(Di martedì 29 novembre 2022) "Non c'è dubbio che il problema dell'evasione fiscale sia un problema grave per qualunque Paese e lo è per l'Italia. Nel Pnrr questo tema viene sottolineato ed è stato già definito. Non vi sono segnali che venga cambiato", le parole dinel corso di una conferenza stampa in Svizzera.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Il Presidente: "Tema già definito con Ue, nessun segnale di cambiamenti" "Non c'è dubbio che il problema dell'evasione fiscale sia grave per qualunque Paese, lo è in maniera importante per l'Italia, infatti si è fatto molto, si opera molto e ... «L'evasione fiscale è un problema grave per qualunque paese, lo è in maniera importante per l'Italia e si è fatto infatti molto. Nel Pnrr questo è un ...