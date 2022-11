Nations League 2023 | l’ Olanda ospiterà le Final Four

... Commissario tecnico della Nazionale italiana femminile di volley che ha vinto il Campionato europeo nel 2021 e quest'anno la Volleyball. A Giovanni Valentini direttore dell'Area ...Commenta per primo Ora è ufficiale, le Final Four disi giocheranno in Olanda, tra Rotterdam ed Enschede . Lo ha confermato la UEFA con una nota ufficiale, nella quale ha annunciato anche le date in cui si affronteranno le quattro squadre ...Saranno i Paesi Bassi ad ospitare le Final Four della Nations League 2022-23. A confermarlo è stato il Comitato Esecutivo UEFA. Le sedi scelte dalla KNVB, la Federcalcio olandese, ...Il comitato esecutivo Uefa ha confermato che l'Olanda ospiterà per la prima volta la fase finale della Uefa Nations League. Le città di Rotterdam ed Enschede sono state scelte ...