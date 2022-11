La Cina ha fatto cilecca su Covid e mattone Ma non cambierà idea | dice Forchielli

Leggi su formiche

(Di martedì 29 novembre 2022) Non è tanto questione di libertà sì, libertà no. Quanto di normalità. I cittadini cinesi sono stanchi, stufi, provati da due anni e mezzo di lotta alsenza visione e strategia, di vaccini farlocchi e di famiglie murate dentro casa per settimane al primo starnuto. In più, e non è certo un dettaglio, lo stress generato dal collasso del mercato immobiliare con centinaia di migliaia di persone che hanno comprato appartamenti rimasti solo sulla carta ci ha messo il carico da novanta. E allora, le proteste di questi giorni non debbono stupire più di tanto. Forse, è davvero un primo scollamento tra vita ed economia reale e desiderata di partito. Il che, per Pechino, è un problema. Formiche.net ne ha parlato con Alberto, economista, imprenditore e gran conoscitore di cose cinesi. Quanto visto innon capita tutti i giorni. ...