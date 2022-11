“Harry avrà un figlio da un’altra donna” | Re Carlo si scaglia contro il figlio

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 29 novembre 2022) Questa voltaha davvero esagerato, e la notizia dell’arrivo di undaha scatenato Reche si è subitotoildasi– PeriodicoItalianoLa famiglia reale in queste settimane sta vivendo un momento di fortissima tensione dettato anche dal gossip che ruota attorno ae Meghan, i quali stanno rendendo tutto davvero molto difficile da gestire per Reche dovrebbe essere unicamente concentrato sui preparativi della sua incoronazione prevista per il prossimo mese di ...