Gualtieri ora batte cassa sulla Metro C

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 29 novembre 2022) Quando ha letto la bozza della legge di Bilancio del governo di Giorgia Meloni, il sindaco Robertoha strabuzzato gli occhi. Scorrendo tra le tante voci di spesa, infatti, non c’è traccia dei 2,1 miliardi di euro da destinare al completamento dellaC, ossia la linea per la quale il primo cittadino dem sifin da quando si è insediato in Campidoglio ma che – incredibile ma vero – ha pressoché ignorato quando era ministro dell’Economia. Nella Manovra non c’è traccia dei 2,1 miliardi di euro da destinare al completamento dellaC di Roma Dopo essersi asciugato la fronte e aver ricontrollato la bozza,ha visto maturare davanti a sé l’incubo di una promessa elettorale mancata e così, in un’intervista al Messaggero, ha spiegato che bloccare i lavori sarebbe un disastro e ...