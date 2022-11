Galles-Inghilterra 0-3 | Southgate | “Si è vista qualità dall’inizio alla fine”

(Di martedì 29 novembre 2022) “Nel primo tempo abbiamo controllato il gioco ma non abbiamo creato molte occasioni nitide. Volevamo quindi, nella ripresa, un po’ più di spinta, per giocare più velocemente. Nel secondo tempo, una volta segnati i due gol, sapevamo che probabilmente il loro morale sarebbe andato sotto terra. È stato un torneo difficile per loro. Penso che abbiamo mantenuto la nostra disciplina e che si siasino”. Lo ha dettoBBC il ct dell’, Gareth, dopo la vittoria contro il: “Rashford è stato fantastico. Si è allenato molto bene: devo dire che mi è sembrato davvero impressionante da quando è tornato con noi. Su punizione ha trovato un colpo incredibile. Giocare di fronte a tanto ‘nostro pubblico’ è una ...

Leggi anche Qatar 2022,3 - 0 Qatar 2022, Usa - Iran 1 - 0 Mondiali 2022, Olanda e Senegal agli ottavi di finale Gli Stati Uniti vincono 1 - 0 sull'Iran nella terza gara del ...Ilnon riesce a reagire e l'va ancora a segno. Al 68' lancio di Phillips per Rashford che entra in area dalla destra, converge verso il centro e calcia di sinistro un potente ...ROMA - Tammy Abraham ha metabolizzato la delusione di non essere stato convocato per il Mondiale, e adesso tifa i suoi compagni i squadra affinché possano andare il più avanti possibile nella compatiz ...L'Inghilterra certifica il suo primato nel raggruppamento, vincendo 0-3 la sfida in salsa britannica con il Galles. In gol Rashford (due volte) e Foden. Vincono e si qualificano agli ottavi anche gli ...