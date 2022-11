Condono edilizio | ecco perché quella del governo Conte I non è stata una nuova sanatoria

Leggi su open.online

(Di martedì 29 novembre 2022) In queste ore assistiamo a un acceso dibattito sulle presunte responsabilità politiche del primoper i drammatici fatti avvenuti ad Ischia sabato scorso e, in particolare, nel Comune di Casamicciola. Le responsabilità starebbero nell’aver consentito, attraverso l’art. 25 del c.d. Decreto Genova (decreto-legge n. 109/2018), un nuovonei comuni dell’isola interessati dagli eventi sismici verificatisi nell’agosto 2017, tra i quali, appunto Casamicciola. Un nuovo, pertanto, in un territorio già affetto da dilagante abusivismoe, in alcuni casi, privo di pianificazione urbanistica. Al netto di una formulazione confusa, tuttavia, la norma in questione, pur titolata Definizione delle procedure di, non costituisce dal ...