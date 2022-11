Campania | saldi invernali a partire dal 5 gennaio

Leggi su anteprima24

(Di martedì 29 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoProvvedimenti in materia die di sanità sono stati approvati oggi dalla giunta regionale della. La data di inizio deiè stata individuata nel giorno 52023 per una durata non superiore ai 60 giorni, in accordo con le associazioni di categoria. Sì all’accordo tra Regione e Università che disciplina l’assunzione a tempo determinato con orario a tempo parziale dei medici in formazione specialistica. In particolare è previsto che lo specializzando svolga, nell’azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 30-32 ore settimanali dedicate all’attività lavorativa e alla formazione pratica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.