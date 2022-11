Barcellona | pronta clausola rescissoria folle per Balde

Calciomercato.com

Milan , al Genoa Cfc, è stato chiamato dalper affiancare lo staff tecnico nel settore ... Articoli Correlati Reggina, in arrivo Gallozzi La Reggina èa piazzare un colpo di mercato. ...... in contemporanea con altre 18 località estere, come Parigi,, Berlino, Francoforte, ... Ad accogliere i visitatori nel magico regno, è la splendida Fata delle Nevi,ad aprire le porte ... Barcellona, pronta un'offerta dalla Premier per Kessie | Mercato | Calciomercato.com L' Inter va all'assalto di Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano non sta rispettando le attese in Spagna e potrebbe lasciare il Barcellona in prestito. Nonostante le difficoltà legate all'ingaggio ...Secondo la stampa britannica ci sarebbe stato già un primo approccio, ma anche altri colossi come Meta e Amazon starebbero valutando un possibile inserimento ...