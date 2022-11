Antonino Spinalbese | un accordo con gli autori del GF Vip? La teoria dei fan

(Di martedì 29 novembre 2022) In queste ultime settimane a finire spesso al centro dei riflettori è stato, attuale concorrente del GF. Durante l’ultima puntata del programma, andata in onda ieri sera, il gieffino è stato aspramente criticato non solo da Oriana, ma anche dal pubblico da casa. Proprio ai telespettatori, come emerso sul web, non è L'articolo

La puntata del GF Vip in onda su Canale 5 ha ampiamente affrontato l'atteggiamento dinei confronti delle ragazze nella casa. A dipingere un quadro ben preciso sull'ex di Belen Rodriguez ci ha pensato Marco Bellavia. Poco prima della diretta, infatti, Bellavia in ...L'ultima diretta del reality show è stata particolarmente movimentata , in particolare per. L'inquilino è stato preso di mira da Alfonso Signorini e dagli altri presenti in studio ...Spettacoli e Cultura - Poco prima della diretta, infatti, Bellavia in video collegamento con il GF Vip Party ha detto la sua: 'ha fatto il gatto morto con Ginevra, con Giaele e con Oriana e poi le ha ...Navi da guerra russe a pochi passi dai Paesi europei. È l'allarme lanciato martedì dalla marina militare ucraina, che ha segnalato la presenza di «12 navi da ...