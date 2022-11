Amici 22 | Rudy Zerbi chiede l’eliminazione immediata di 6 alunni | la reazione

(Di martedì 29 novembre 2022) Il problema delle pulizie torna anche in questa edizione di22. I ragazzi, infatti, non sarebbero inclini all’ordine e i piatti sporchi sopra il lavandino abbonderebbero di continuo. Quando Maria De Filippi ha fatto notare il caso in pochi hanno alzato la mano confermando di non fare le pulizie e questo ha parecchio indispettito i professori. Nella puntata di ieriha addirittura chiesto un provvedimento drastico e categorico:di seisenza possibilità di ritorno. “Quello che è successo nell’ultima puntata mi ha fatto capire molto, persino troppo, della desolante mancanza di senso di responsabilità e di consapevolezza di quasi tutti voi. E in questo contesto pietoso fatto di imboscamenti e mezze verità. Mi trovo costretto a prendere provvedimenti radicali. Non ...

22: i professori furiosi con tutti gli allievi, Zenzola fa perdere le staffe Gli allievi chiedono ai professori un confronto in studio. QuiZerbi espone il provvedimento disciplinare che ......di Roma va in scena una kermesse di ballo per i primi due anni di attività Il centro commerciale di via Laurentina ha festeggiato il secondo anno di vita conZerby, insegnante di canto di ''...Nuova puntata pomeridiana di Amici il 29 novembre: allievi preoccupati per la proposta di Zerbi di mandare via sei di loro nel prossimo speciale ...Come richiesto dalla De Filippi, Arisa ad Amici 22 ha spiegato a tutti i concorrenti, cantanto in maniera splendida, cosa sia l'interpretazione. Video Witty ...