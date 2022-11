UeD | Gemma Galgani crolla | “Tina non può farmi questo” E lei | “Che fanno le morte di fame”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 28 novembre 2022)Cipollari, la guerra continua. Ormai si sa, tra le due protagoniste di Uomini e Donne non scorre buon sangue. In tanti hanno ipotizzato che tra la dama del Trono Over e l’opinionista le scaramucce siano ‘programmate a tavolino’, ma è un fatto che caratterialmente tra le due ci sia un abisso. Molto più verace e passionariaCipollari che non perde occasione per attaccare, criticare e punzecchiare l’acerrima ‘nemica’. Stavolta, però,ha voluto mettere i puntini sulle i e all’ennesima frecciata dell’opinionista si è lasciata andare ad un duro sfogo nei suoi confronti. D’altra parte recentemente la dama è stata fortemente criticata per l’ennesima frequentazione non andata a buon fine, quella con il cavaliere Giovanni. Sui social si sono scatenati: ...