Ucraina | le madri russe lanciano una petizione on - line contro la guerra - Esteri - quotidiano net

Nel testo si legge: 'La cosiddetta 'operazione militare speciale', porta distruzione, dolore, sangue e lacrime. Siamo contrarie alla partecipazione dei nostri figli, fratelli, mariti, ......rimarrà illegale a Malta e che chiunque abuserà della nuova legislazione che permette alle... con particolare attenzione all'e all'Afghanistan; Ue : Il Consiglio 'Istruzione, gioventù, ...Nel testo si legge: "La cosiddetta 'operazione militare speciale', porta distruzione, dolore, sangue e lacrime. Siamo contrarie alla partecipazione dei nostri figli, fratelli, mariti, padri" ...Putin ha definito “eroi” i soldati che combattono in Ucraina. “Condividiamo il dolore per coloro che hanno perso un figlio”, ha detto. Il presidente russo ha poi invitato le madri a non credere a ...