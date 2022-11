Traffico Roma del 28-11-2022 ore 17 | 00

RomaDailyNews

... ha spiegato il presidente della commissione Urbanistica Massimo Pepe: il primo è la realizzazione del grande nodo infrastrutturale, che alleggerirà notevolmente ilveicolare della zona; ......e le previsioni meteorologiche infatti fanno entrare in vigore ulteriori limitazioni al, ... 3 " viale dei Trattati di" via Filangeri " via Citta' del Tricolore; Direttrice Bagnolo in ... Traffico Roma del 28-11-2022 ore 08:30 - RomaDailyNews Per il periodo natalizio che va dall’8 dicembre fino all’8 gennaio Roma Capitale ha predisposto il piano della mobilità per le Feste. In merito alle Zone a Traffico Limitato è stata prevista l’ estens ..."E' un'altra battaglia vinta della quale siamo orgogliosi: la Regione Lazio ha detto no all'inceneritore di Tarquinia, rigettando la Valutazione di Impatto Ambientale. (ANSA) ...