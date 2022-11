Shanghai | la polizia cinese arresta un giornalista della Bbc dopo averlo picchiato

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ed Lawrence, unBbc, stava seguendo una protesta contro i lockdown e le restrizioni anti - Covid a, in Cina, quando e' stato aggredito,e poito dalla ...

Intanto, anche se la situazione e' piu' tranquilla di ieri, proseguono gli arresti a Shanghai, dove a chi prova a fotografare le aree delle manifestazioni la polizia chiede di cancellare le immagini. Roma, 28 nov. (askanews) - La Bbc ha riferito domenica che uno dei suoi reporter in Cina, che stava seguendo le proteste a Shanghai contro la draconiana politica zero Covid del regime, "è stato arrestato".