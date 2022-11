Qatar 2022 | Lino Banfi | Adani? ' urlava evviva Oronzo Canà | bizona 5-5-5' **

(Di lunedì 28 novembre 2022) Roma, 28 nov. (Adnkronos) -? Non stava urlando, stava dicendo: '5-5-5,' ma nessuno l'ha capito''. E' quanto dice all'Adnkronos, scoppiando in una risata,, grande appassionato di calcio, sulle polemiche social nei confronti di Danieleper la sua esultanza urlata al gol di Messi, durante la sua telecronaca per la partita Argentina Messico. L'attore che confessa di tifare Argentina, ''purtroppo l'Italia non è stata ammessa ai Mondiali'', dice con rammarico, liquida con una battuta le polemiche su, facendo riferimento a uno dei suoi personaggio cult, che nel film 'L'allenatore nel pallone' parlava di '' e di 'schema ...

la Repubblica

Ancora tensione tra Germania e la FIFA dopo la vicenda One Love: la federazione ha iniziato un'indagine contro i tedeschi: ecco il motivo La Germania fa un altro strappo alle regole e ora la FIFA apre ...Io conto di arrivare a 41 in, grazie alle brevi distanze tra gli stadi". Quando ha cominciato la sua corsa "A Germania 2006. Questo è il mio quinto Mondiale. Nelle precedenti edizioni ho ... Mondiali Qatar 2022, le partite e le news di oggi - Calcio A Deejay Football Club, Fabio Capello fa il suo pronostico sulle favorite per i mondiali di calcio in Qatar e lancia una frecciatina ai calciatori del campionato italiano: "Sono gli unici che quando c ...Camerun - Serbia 3-3 highlights e gol: le azioni principali della sfida della seconda giornata del Gruppo G del Mondiale Qatar 2022.