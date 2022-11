Perde il suo iPhone nell’Oceano e lo ritrova dopo 460 giorni perfettamente funzionante

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 novembre 2022) C’è chi sostiene che alcuni smartphone siano indistruttibili e in questo caso ha ragione. Clara Atfield hato il suoaverlo perso più di un anno fa. Proprio quando pensava di aver perduto per sempre il suo cellulare ecco la scoperta sorprendente: non solo lo hato460, ma era ancora. La vicenda è arriva dall’Inghilterra, precisamente dal sud del Paese. Era il 4 agosto 2020 quando la 39enne Clara Atfield si trovava a praticare uno dei suoi sport preferiti: il paddleboarding, nelle acque del villaggio di Havant, nell’Hampshire. In piedi sulla sua tavola aveva al collo il suo smartphone all’interno di una custodia impermeabile, convinta di averlo messo in un posto ...