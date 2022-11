Papin | ‘Mai perso un derby contro l’Inter’

Calciomercato.com

... Milan e Bayern Monaco Jean - Pierre. Il primato mondiale di vittorie consecutive in gare ... non facendo praticamente"toccare palla" agli avversari! Tale scelta fu anche vista come una ...... che vinsero di misura grazie a un gol nel finale del milanista Jean - Pierre, prima di perdere contro Ungheria e Unione Sovietica. Da allora, il Canada non èandato neppure vicino alla ... Mondiali, le squadre - I crack Davies e David, il ct delle donne e il rilancio con l'immigrazione: Canada, altro che 1986