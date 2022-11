Ischia | trovata l' ottava vittima | è un uomo | ricerche sulla sua identità

10.008a vittima fra detriti Seconda notte di lavoro di soccorritori e volontari sia per la ricerca dei corpi sia per cercare di liberare case,alberghi,negozi, dalla muraglia di fango. ...Sommozzatori tornano in mare. Oltre 200 gli sfollati, una trentina le abitazioni coinvolte dal disastro ambientale. Il governo sancisce lo stato di emergenza per 1 ...Continua a salire il numero delle vittime dopo la frana che si è abbattuta su Ischia lo scorso sabato 26 novembre. Questa mattina i soccorritori hanno estratto dal fango l'ottavo corpo, mentre si cerc ...La frana che si è originata ad Ischia, dopo l’alluvione di sabato mattina ha purtroppo registrato finora otto persone decedute e quattro morti. Le squadre di soccorritori che lavorano a via Celario ha ...