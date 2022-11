(Di lunedì 28 novembre 2022) (Sospirone). Ehhhh… La vedo male. In che senso senatrice De? La situazione nel Lazio è ormai su di un binario morto. Siamo giunti ad un paesaggio molto complicato. Ovvero: non si riuscirà a fare l’accordo tra le forze che oggi governano la Regione? Mi pare molto difficile. Lei ha partecipato a tutti gli incontri della possibile coalizione. Di chi è la colpa della rottura? La responsabilità non è mai da una sola parte. Però avevamo avuto un segnale di apertura, da parte del M5S, e invece… Cosa è accaduto? Dopo il nostro incontro di coalizione il Pd ha convocato un attivo con quello che tutt’ora dichiarail suo candidato, l’assessore D’Amato. E cosa comporta? Questa candidatura è stata proposta da Calenda, fatta propria dal Pd in modo unilaterale, ma non condivisa da nessun altro. È un gesto che preclude i margini di accordo, a suo ...

TPI

Il leader del M5s, in un'intervista rilasciata a, sito Internet molto 'de sinistra' e 'radical ... che c'ha già i guai suoi, al massimo una tipo la De), o dovrà 'accontentarsi' di una ...Su Dagospia si riporta un intervista sudi Riccardo Barenghi a Rino Formica che dice: "Non ... Su Formiche Andrea Descrive: "L'elezione diretta del presidente della Repubblica italiano ... De Petris a TPI: “Il Pd non può più essere il primo partito del centrosinistra” E forse c’è un retroscena che spiega tutto, collegato al famoso inceneritore del Lazio. Loredana De Petris, ex capogruppo di Liberi Uguali. Dopo la fine di quella coalizione si è unita a Stefano ...Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 25 novembre, in tutte le edicole È uscito il nuovo numero ...