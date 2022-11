Dal Punto G al Fattore S | i nuovi traguardi dell’orgasmo | quando il piacere è tutto al femminile

(Di lunedì 28 novembre 2022) A sdoganarlo sul piccolo schermo è stato ancora una volta Sex in the City“, serie decisamente pop trasmessa dal 1998 al 2004 dal canale HBO, che detiene però il merito di aver affrontato tematiche capaci, all’epoca, di condurre dritti dritti alla scomunica televisiva. Un esempio? Correva l’anno 1998Samantha (Kim Cattrall) racconta alle tre amiche di essersi innamorata di una donna: Maria, interpretata da Sonia Braga. Ed è proprio durante un rapporto sessuale con lei che Samantha, la mangiauomini per eccellenza, scoprirà ilS. IlS i uno dei trend di ricerca legati alla sessualità che più di tutti quest’anno ha solleticato gli interessi degli italiani: la pratica dello squirtingDi cosa parliamo? Di uno dei trend di ricerca legati alla sessualità che più di tutti quest’anno ha solleticato gli interessi degli ...

Agenzia ANSA

Si sente a questoun bagnino che cerca disperatamente di avvisare la bagnante di quanto stava ... I complimentiweb sono tutti per la donna: ' La cosa migliore che puoi fare è non farti ...A questo, l'opinionista spiega: 'Penso che questa donna abbia questa ipersessualità . Ho ... Non lo so, forse sei affascinata piùcontorno che da lui. Cos'è il contorno Che lei ha detto 'è un ... Un telescopio per monitorare Sole dal punto più alto di Roma - Scienza & Tecnica (Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2022 'Noi siamo consapevoli che se l'industria va bene andrà bene anche la Nazione. Io intendo assumermi ...Il Rapporto economico 2022 della Bcc Mediocrati, giunto al diciottesimo anno ed incentrato sulle opportunità e sui rischi del Pnrr, è stato presentato a Rende, nella sala De Cardona della sede dell'is ...