Casilina | ragazza di 26 anni muore in un incidente

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 28 novembre 2022) Si trovava sullaquando è morta bell’. La vittima, Francesca Colacicchi, aveva 26. Percorreva la Viadurante lo scontro, avvenuto ad Anagni, il comune di 20mila abitanti provincia di Frosinone. All’una di lunedi 28 novembre una Audi ed una Y dm10 si sono scontrate al bivio della ex Winchester, lungo la via. Lo scontro è stato fatale. La vittima: sullaè morta nel tragicoLa giovane donna è morta praticamente sul colpo. Per Francesca sono stati, purtroppo, inutili le manovre di rianimazione da parte dei medici del 118. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri. Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore. Secondo una prima ricostruzione lasi stava immettendo sulla ...