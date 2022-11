Ultime Notizie Roma del 27-11-2022 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 novembre 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a 31 in italiano la prima vittima accertata della Frera dischi a mentre proseguono le ricerche degli 11 dispersi 13 i feriti evacuazione per 200 persone il Consiglio dei Ministri questa mattina alle 11 per la dichiarazione dello Stato d’emergenza allerta arancione per il maltempo oggi in Campania Calabria e Sicilia Gialla in Basilicata i mondiali in Qatar Argentina Messico finisce 2 a 0 sblocca la partita metti al sessantaquattresimo raddoppio di Fernandez al ottantasettesimo finisce 21 Francia Danimarca una partita combattuta e vivace nella ripresa i gol doppietta di mappe per i transalpini christensen per i Danesi la Polonia spegne i sogni dell’Arabia Saudita finisce 2 a 0 la Coppa Davis L’Italia si arrende dal secondo set 7675 dopo due ore di gioco al Canada ...