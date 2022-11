Turris corsara a Messina | Gallo regala la prima gioia a Di Michele

Leggi su anteprima24

(Di domenica 27 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Una vittoria attesa quasi due mesi. Era dall’8 ottobre scorso che lanon brindava ai tre punti, anche in quell’occasione in trasferta sul campo del Monterosi. I corallini sono riusciti a infrangere il tabù espugnando il “San Filippo” di, permettendo a David Didi ottenere il suo primo successo da quando siede sulla panchina partenopea. A decidere un incontro spigoloso e molto contestato una rete di, arrivata poco dopo la mezz’ora del secondo tempo, quando la formazione di Auteri era rimasta in dieci per l’espulsione di Mallamo. Tre punti fondamentali per lache torna a respirare aria di metà classifica, non permettendo aldi avvicinarsi pericolosamente. Vittoria che consentirà ai corallini ...