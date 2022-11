Sci di fondo | trionfo Karlsson nei 20km inseguimento femminile a Ruka; Comarella lontana

(Di domenica 27 novembre 2022) Fridasi aggiudica la prova deididi sci di. La svedese sbaraglia la concorrenza, e grazie al tempo di 49:55.3 batte nettamente la connazionale Ebba Andersson, di oltre 30 secondi dopo aver ceduto di schianto negli ultimi quattro km. A seguire, un arrivo a quattro involata con le norvegesi Tiril Udnes Weng (che guida la classifica generale), Heidi Weng e Silje Theodorsen, oltre alla statunitense Rosie Brennan, divise da appena sette decimi.l’unica italiana in gara, Anna, che ha chiuso in 29esima posizione a +4:18.3. SportFace.

Patrizio è cresciuto praticandoa livello agonistico. Ma quando capisce che non riesce ad ... Oggi Patrizio , o Pat come preferisci farsi chiamare dagli amici, è imprenditore , ha undi ...Quentin [Francia] Telecronaca: Francesco Pancani ore 10:30di: Coppa del Mondo 2022/23 10 Km Maschile a tecn. Classica (gara del 26/11) da Ruka [Finlandia] Telecronaca: Franco Bragagna ore ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Gli operatori: «I numeri sono addirittura superiori a quelli dell’apertura dello scorso anno e questo ci rende felici ed ottimisti» ...