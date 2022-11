Satispay | guida completa al funzionamento e vantaggi

(Di domenica 27 novembre 2022), ovvero il futuro che avanza a grandi passi. Una grande novità ed un orgoglio tutto italiano. Ma cos’è esattamente, come funziona e qualiassicura? Che bello quando si può parlare di trovate geniali. Di progetti di giovani che dopo anni di studi, di esperimenti, di tentativi prima andati a vuoto e poi brillantemente riusciti. Ed è ancora più bello, consentiteci questa breve parentesi nazionalistica, quando il grande progetto è stato ideato da giovani italiani. Parentesi chiusa.(Fonte: ilovetrading.it)Che bello parlare di progresso, di evoluzione della nostra quotidianità. Vedere come in un attimo, con un semplice gesto, decenni di azioni lunghe e noiose vengono cancellate, con la stessa facilità con cui si cancella sul computer un errore di battitura. Parliamo allora di ...

LaGuida.it

In attesa delle linee, viene sottolineato che saranno sospesi i procedimenti e i termini per ... soprattutto con, che fino ai 9,99 euro non prevede commissioni. 'Nel nostro territorio è ...L'uragano Musk si abbatte su Twitter: ora lo vuole trasformare in una sorta diVai all'...alla riduzione del 50% del personale interno determinata dall'arrivo di Elon Musk alladel ... Al via gli abbonamenti a La Guida (video) - La Guida