Marco Piantanida alla festa di Luce! | “Un pizzico di dolcezza e sostenibilità sociale”

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 27 novembre 2022) Sognare un mondo migliore. Un mondo in cui temi come diversità, uguaglianza, inclusione e coesionenon siano tenuti al margine ma che, attraverso le storie di chi ne diventa il simbolo, possano essere al centro dei processi decisori che regolano la nostra società. È questa la rotta tracciata da: farsi portatrice di una rivoluzione attraverso il racconto e l’interpretazione di nuove battaglie sociali ed etiche, anche grazie al contributo del comitato scientifico che raccoglie in sé voci autorevoli del nostro Paese., Amministratore Delegato & Managing Director HariboFra gli sponsor e amici diche hanno preso parte al Festival “Dream Time“ sabato 26 novembre in un gremito Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze, in occasione del secondo compleanno del ...