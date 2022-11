La polemica sul condono voluto dal Governo gialloverde sulle case abusive oggi cancellate dal fango

(Di domenica 27 novembre 2022) Mentre gli aggiornamenti dei soccorritori da Ischia parlano di tre vittime accertate, il dibattito politico si sta concentrando adesso sulla sanatoria voluta da Conte e da Salvini che, all’epoca delgiallo-verde, consentì la regolarizzazione di pratiche pendenti da quasi 40 anni, comprese quelle per le abitazioni in aree ad alto rischio idrogeologico. All’epoca, era il 2018, arrivarono dalla sola area di Casamicciola e di Lacco Ameno oltre 6mila richieste (28mila in tutta Ischia), pari a quasi mille, proprio quelle chesono state ingoiate dall’onda diche ha sconvolto l’Isola. L’avvertimento di Renzi nel 2018 sulper gli edifici abusivi: “Mi auguro non sarà il vostro prossimo rimpianto” Nel 2018 #Renzi lanciò monito: “ L’abusivismo uccide!” 20.000 richieste di ...

Tuttosport

... per il suo atteggiamento, che nei commenti di molti,web, suona eccessivamente pomposo e ... che, come detto, si inseriscono nellainnescata già ieri sera e la cui onda lunga sembra non ...... contenuta nel decreto del 2018Ponte di Genova , l'allora premier del governo gialloverde risponde: "L'apprezzo perché ha letto l'articolo 25 del decretoPonte ma le dico che non era affatto ... Il Ghana fa polemica sul rigore di Ronaldo: “Un regalo speciale” Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...Continuano le polemiche sul commento tecnico di Adani alle partite del Mondiale: su Twitter in tendenza l'hashtag contro di lui ...