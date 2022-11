Dio salvi Messi (anche da Macron)

Leggi su panorama

(Di domenica 27 novembre 2022) C'è una ragione profonda per cui un po' tutti, in particolare noi che non abbiamo una nazionale che ci rappresenti, facciamo il tifo per l'Argentina: vogliamo che Leorimanga dentro questo Mondiale il più a lungo possibile, consapevoli che si tratta dell'ultimo e che in ogni momento ci può essere l'ultimo ballo di un fuoriclasse straordinario ma mai premiato nel torneo più importante.non si è smentito nemmeno nella serata della paura, con la sua Argentina spalle al muro contro ilco: ha segnato, ha vinto, ha gioito e ha nascosto le pecche di una squadra che ha perso tutte le certezze. Mercoledì si gioca il passaggio contro la Polonia, potrebbe bastare un pareggio ma attenzione all'incrocio eventuale da brividi con la Francia: crudele. Troppo. Mbappé è l'altra faccia di un Mondiale a caccia di maschio Alpha. Doppietta ...