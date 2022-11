Cina | esplode la protesta dei fogli bianchi contro le restrizioni La gente grida | “Abbasso il partito comunista” video

(Di domenica 27 novembre 2022)lainla politica “zero-Covid” imposta dal governo di Pechino. Il paese è alle prese con un nuovo rialzo dei contagi da Covid che ha provocatodi cui la popolazione è stanca. I manifestanti prendono di mira ilPur in presenza di numeri non alti, specie se comparati con quelli dei Paesi europei, le autorità in diverse città hanno imposto ancora una volta rigidi lockdown. Misure che hanno provocato proteste con i manifestanti che per la prima volta prendono di mira direttamente ilcinese e il presidente Xi Jinping. Manifestazioni di dissenso son scoppiate in diverse città e nelle università. A Shanghai ci sarebbero vittime A Shanghai, dove ci sarebbero vittime ...

Manifestazioni in diverse città e nelle università, compresa Shanghaila protesta incontro la politica "zero - Covid" imposta dal governo di Pechino. Manifestazioni di dissenso son ...la protesta incontro la politica 'zero - Covid' imposta dal governo di Pechino. Manifestazioni di dissenso stanno scoppiando in diverse città e nelle università, compresa Shanghai, dove ...Tra gli slogan 'Sblocca lo Xinjiang, sblocca la Cina'. A Shanghai usato spray al peperoncino per fermare le proteste Proteste contro le misure anti-Covid in Cina. Manifestazioni in diverse città… Legg ...La Cina e la strategia di controllo Covid zero - Sono un caso inedito le proteste scoppiate in Cina contro le restrizioni per il Covid. Anche perché sono sempre più numerose.