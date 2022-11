Bono | chi sono i quattro figli del leader degli U2

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 27 novembre 2022)e la moglie Ali Hewson, hanno avuto: Jordan, nata il 10 maggio del 1989, Memphis Eve, nata il 7 luglio del 1991, Elijah Bob Patricius Guggi Q, nato il 18 agosto del 1999 e John Abraham nato il 21 maggio del 2001., due dei suoidiventati delle star, chidel cantanteu2Oggi vedremo ilU2 ospite a Che Tempo Che Fa in onda su Raitre, dove presenterà il libro “Surrender, The Autobiography: 40 Songs One, History”. Due deidied Ali hanno deciso di seguire le orme del padre, ovvero Memphis Eve ed Elijah Bob Patricius Guggi Q. La secondogenita di ...