Addio a Renato Balestra La sua arte era molto di più di un punto di blu oltremare

(Di domenica 27 novembre 2022) La vita e la morte sono una questione di prospettive per cui, più che raccontare comesia morto ieri sera a Roma a novantotto anni, è importante dire che era nato a Trieste nel 1924. La città coltissima, cosmopolita, rigida di modi e ricchissima di suggestioni e fermento intellettuale che aveva accolto James Joyce fino a qualche anno prima, e che non era ancora, e soprattutto ancora non si sentiva, italiana. La sua famiglia appneva a quell’alta borghesia delle professioni da cui proveniva – stessa città – anche quella dei Curiel: tutti avvocati, architetti o ingegneri come era lui, che in quegli anni non era ovviamente previsto si dedicasse alla sartoria - anche teatrale e cinematografica che sarebbe rimasta la sua passione - senza una solida professione alle spalle. E naturalmente senza una famiglia di quel ...