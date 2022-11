Un giorno da Toro

Leggi su seriea24

(Di sabato 26 novembre 2022) 1974: Ilfa le prove per lo scudetto e si impone a Bologna per 3-1: doppietta di Pulici e rete di Graziani. In campo ci sono già molti dei protagonisti che la stagione successiva conquisteranno il tricolore. Questa la formazione iniziale: Castellini, Lombardo, Santin; Agroppi, Mozzini, Cereser; Claudio Sala, Ferrini, Graziani, Zaccarelli, Pulici. Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.