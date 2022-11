Traffico Roma del 26-11-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 novembre 2022) LuceverdeBuongiorno cari trovati all’ascolto auto in coda sulla tangenziale est tra via Salaria e via Nomentana in direzione San Giovanni si transita attraverso una riduzione di carreggiata istituita in prossimità di Viale Etiopia per il danneggiamento del manto stradale congestionato ilin zona stadio Olimpico riaperta da pochi minuti viale dello Stadio Olimpico Dopo un incidente avvenuto in direzione Piazzale Maresciallo Giardino al quartiere Trieste semafori guasti su via Nomentana in corrispondenza di viale Regina Margherita procedere con la massima cautela In Corso su via Merulana lavori di potatura tra piazza di San Giovanni in Laterano e largo Brancaccio possibili rallentamenti per ilzona per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it La Marina ...