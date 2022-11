Tentata estorsione | arrestati due giovani a Scampia

(Di sabato 26 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDue ventiduenni napoletani, uno dei quali con precedenti di polizia, sono statidalla polizia per. I fatti risalgono a ieri pomeriggio quando gli agenti del Commissariato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Miano hanno notato due persone che aggredivano un uomo e sono subito intervenuti per fermarli. I poliziotti hanno accertato che la vittima, mentre stava raggiungendo la sua autovettura, era stata avvicinata da uno scooter con a bordo i due che, a seguito di una richiesta estorsiva di denaro, lo avevano percosso. Per i duesono scattate le manette. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

