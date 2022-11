Serie A | Trento passa a Venezia con Spagnolo

rientra più determinata dall'intervallo, cresce Spagnolo e la Reyer si ritrova sotto di 8 punti (38 - 46), incassando un break iniziale di 13 - 3. Cominciano a pesare i falli, tre per Spissu, ...ha replicato con Lisinac (17 punti con l'83% in primo tempo, tre muri e un ace) e qualche ... Tutta laA TIM è su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il ...L'Umana Reyer incassa la terza sconfitta nelle ultime quattro perdendo 72-73. Serve l'extratime per decidere il match tra il quintetto di Legovich e quello di Magro ...Negli anticipi dell'8ª giornata di Serie A, la squadra di Molin sbanca il campo della Reyer e irrompe nell'alta classifica. All'overtime Brescia piega Trieste ...