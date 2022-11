Perchè Benedetta è morta a soli 18 anni

ciociariaoggi.it

AncheRossi: ho in testa una cosa e se ci sarà un'altra edizione di Only Fun, mi piacerebbe proporre lei e una versione surreale di Marta Fascina. Come la farebbe, la Fascina Visto che non ...... la prova creativa, la prova tecnica e la prova sorpresa, al termine delle quali sarà proclamato il Miglior pasticcere amatoriale d'Italia dai dalla conduttrice e dai giudici,Parodi, e i ... Oggi pomeriggio l'ultimo saluto a Benedetta. La giovane è morta dopo un malore