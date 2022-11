Pensioni | torna il contributo di solidarietà su quelle più alte Lo prevede la bozza della manovra

(Di sabato 26 novembre 2022) Lacircolata in questi giorni manca di alcuni articoli fondamentali ancora vuoti, come quelli sugli extraprofitti, su un non specificato “ditemporaneo” L'articolo proviene da Firenze Post.

Capitoloinvece Opzione Donna : sarà prorogata al 2023 la misura che permette alle donne lavoratrici di 58 - 59 anni di lasciare il lavoro con 35 anni di contributi, purché l'assegno ...... il governo ci ripensa: "Costi troppo alti", retromarcia del governo su Opzione Donna legata ai figli: sialla vecchia norma, rivalutazione all'inflazione nel 2023. Ecco chi ...La manovra è pronta al test del Parlamento. Lunedì la legge di bilancio licenziata dal governo Meloni atterrerà alla Camera per un primo esame in commissione. Di qui il via ...La bozza della manovra circolata in questi giorni manca di alcuni articoli fondamentali ancora vuoti, come quelli sugli extraprofitti, su un non specificato “contributo di solidarietà temporaneo” ...