Mondiali Qatar 2022 | dopo la vittoria dell’Arabia Saudita | il principe bin Salman regala una Rolls Royce ad ogni calciatore

Termina sullo 0 - 0 il primo tempo di Inghilterra - Stati Uniti, match valido per il gruppo B deidi2022, in corso di svolgimento allo stadio Al - Bayt di Al Khor.FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma %s Foto rimanenti2022 Le classifiche dei gironi deiIl primo verdetto del Mondiale arriva dal gruppo A: ilè aritmeticamente fuori dai giochi. ...QATAR - Pareggio senza gol tra Inghilterra e Stati Uniti, in un match valido per il gruppo B dei mondiali di Qatar 2022, disputato allo stadio Al-Bayt di Al-Khor.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...