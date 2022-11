Frana a Casamicciola | il sorvolo dei vigili del fuoco sulle zone colpite

Ischia,: le news in ...'Verso mezzanotte ha iniziato a piovere fortissimo. Dalle tre abbiamo iniziato a sentire dei boati . È venuta giù la prima, poi un'altra verso le 5. Una cosa impressionante, forse peggio dell'alluvione del 2009 e tremendo quanto il terremoto del 2017'. È la testimonianza di Lisa Mocciaro , illustratrice di libri per ...Al momento non ci sono morti accertati a Casamicciola Terme, comune dell'isola d'Ischia colpito da una frana che ha travolto diverse abitazioni. Lo conferma il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, nel ...È quindi concreto il rischio di nuove frane nell'imminente, soprattutto in concomitanza con nuovi eventi piovosi, nell'area di Casamicciola già colpita stamani dalla forte frana che ha raggiunto il ...