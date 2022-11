Finals Coppa Davis 2022 | Sonego fa sognare l’Italia | sconfitto Shapovalov | è 1-0 sul Canada

Leggi su sportface

(Di sabato 26 novembre 2022) Lorenzone ha fatta un’altra! Di impresa, perché non si può definirla in altro modo l’incredibile vittoria ai danni di Denis. Un battaglia di 3h e 15? terminata con il punteggio di 7-6(4) 6-7(5) 6-4 in favore del piemontese, che regala il primo punto alla nostra squadra. Un match in cui è successo di tutto, e in cui Lorenzo è stato soprattutto straordinario nel reagire nelle prime battute del terzo set, dopo non aver concretizzato un vantaggio di 5-2 nel tie-break del secondo parziale. A parte una visibile tensione emersa in quel frangente, per il resto l’azzurro è stato glaciale nei punti decisivi: 12/13 palle break annullate all’avversario, che dopo aver sciupato tanto finisce per chiudere il match con due doppi falli consecutivi.è sull’1-0 ed è ora un passo più vicino al traguardo. LIVE ...