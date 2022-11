Dinosauri in mostra a Padova

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 26 novembre 2022) In anteprima mondiale l’evento espositivo “Lost Hangar, dinosauri rivelati” sarà allestito dall’8 dicembre negli spazi espositivi della Fiera di. Lascientifica su 5000 mq presenta oltre 100 resti fossili provenienti dagli Stati Uniti e da collezioni private europee di ere dal Triassico al Cretaceo Dedicato alle famiglie ed alle scolaresche, il percorso espositivo contempla anche un’ampia area sulla paleoarte e una sala hi-tech con la realtà virtuale. Si potrà ammirare anche lo scheletro fossile Henry, il dinosauro di 75 milioni di anni fa che a fine novembre 2021 è stato venduto come un’opera d’arte all’asta Cambi di Milano per 300.000 euro, alla prima tappa in Italia dellaper famiglie e scolaresche, “Lost Hangar, dinosauri rivelati”, visitabile dall’8 dicembre nel Padiglione 1 della Fiera di ...